ÖTV’de motorlu taşıt revizyonu | Ekonomi Haberleri

TBMM’ye sunulan 2020 yılı bütçe teklifinin ayrıntılarında vergi gelirlerinin bu yıl sonunda ne kadar gerçekleşeceği ve gelecek yıl ne kadar öngörüldüğü de yer aldı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; bütçenin en önemli gelir kalemlerinden olan özel tüketim vergisinin gelecek yıl yüzde 20.6 artışla 176.1 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bütçe teklifine göre; petrol ve doğal gaz ürünlerinden elde edilen ÖTV’nin yüzde 9.7 artışla 66.6 milyar lira, motorlu taşıt araçlarından alınan ÖTV’nin yüzde 48.3 artışla 19 milyar lira, alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV’nin yüzde 12.9 artışla 17.2 milyar lira, kolalı gazozlardan alınan ÖTV’nin yüzde 14.1 oranında artışla 1.2 milyar lira, dayanıklı tüketim ürünleri üzerinden alınan ÖTV’nin de yüzde 38.4 oranında artışla 7.2 milyar lira geleceği öngörüldü.

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Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV bu yılın başında 24 milyar lira olarak öngörülmüştü. Ancak 2020 bütçe teklifinde bu kalemden gelecek gelir 12.8 milyar liraya revize edildi. Gelecek yıla ilişkin yüzde 48.3’lük artış hesaplamasından da baz etkisinin dikkate alındığı tahmin ediliyor. Diğer taraftan sigara üzerinden alınan vergilerden gelecek yıl 64 milyar 819 milyon liralık gelir bekleniyor. Bu yıl da vergi hedeflerinde revizyon yok.

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