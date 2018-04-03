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Otomobil satışları mart ayında arttı

03.04.2018 - 11:38
Otomobil satışları mart ayında arttı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart ayında yüzde 3.4, birinci çeyreğin tamamında yüzde 1.5 arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artarak 73,802 adete çıkarken, ilk çeyrekte yüzde 1.5 artarak 158,430 adet oldu. Satış rakamlarını açıklayan Otomotiv Distribütörleri Derneği, bu yıl için 925,000-975,000 adet olan pazar tahminini değiştirmedi.

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Yılın ilk çeyreğinde otomobil satışları yüzde 5.5 artarak 122,310 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 10 azalarak 36,120 adete indi. Sadece Mart ayına bakıldığında otomobil satışları yüzde 7.5 artarak 59,798 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 9 azalarak 16,547 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak ve Şubat aylarında yılın en düşük seviyelerinde gerçekleştikten sonra Mart ayıyla birlikte hızlanmaya başlıyor.


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