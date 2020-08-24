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Otel doluluk oranı yüzde 31 olarak gerçekleşti

24.08.2020 - 14:11
Otel doluluk oranı yüzde 31 olarak gerçekleşti | Ekonomi Haberleri

TÜROB, Türkiye genelinde otel doluluklarının 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 58,4 azalarak yüzde 31,4’e gerilediğini açıkladı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) açıklamasına göre, dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı "Temmuz Destinasyon Performans Raporu"na göre, Türkiye'nin Temmuz 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 58,4 azalarak yüzde 31,4’e geriledi.

Temmuz ayında Average Daily Rate (ADR) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 15,7 düşüşle 82,7 avro olarak gerçekleşti.

Konaklama sektörünün en önemli gelir kalemi olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 64,9 düşüşle 26 avroya geriledi.

Türkiye’nin Ocak Temmuz 2020 dönemini kapsayan 7 ayda ise doluluk oranı yüzde 49,3 düşüşle yüzde 33, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 17,3 düşüşle 61,2 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 58,3 düşüşle 20,1 avro oldu.

Temmuz 2020’de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması ise yüzde 56,6 düşüşle yüzde 34,2 olurken, ortalama oda fiyatı yüzde 21,6 düşüşle 93,6 avro, oda geliri yüzde 66 düşüşle 32 avro olarak tespit edildi.

ODA BAŞINA ELDE EDİLEN GELİRLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Kıyılardaki hareket henüz başta İstanbul olmak üzere şehir otellerine yansımadı. İstanbul'da faaliyetlerine geçici olarak ara veren otellerin yüzde 50’den fazlası hala açılamadı.

Açık olan otellerden alınan verilere göre, doluluk oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,2 azalarak yüzde 26 olarak ölçüldü. Temmuz 2019’da İstanbul’da ortalama doluluklar yüzde 81,7 olmuştu.

Ortalama günlük satılan oda bedeli 71,1 avro ile 2019'a göre yüzde 29,9 düştü. Temmuz 2019’da bu tutar 101,5 avro olmuştu.

Oda başına elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 77,1 düşüş yaşandı ve 18,4 avro olarak ölçüldü. Temmuz 2019’da bu tutar 82,9 avro olmuştu.

İstanbul’da ilk 7 ayda doluluk oranı yüzde 50,3 düşüşle yüzde 35.4, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 16,7 düşüşle 71,7 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 58,6 düşüşle 25,4 avro oldu.

ANTALYA’DA DOLULUK YÜZDE 42,7

Açıklamada verilen bilgilere göre, Antalya’da da otellerin önemli bir kısmı hala kapalı.

Açık olan otellerden alınan verilere göre, Antalya’da Temmuz 2019’da yüzde 77,4 olan doluluklar Temmuz 2020’de yüzde 44,8 azalarak yüzde 42,7 oldu.

Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 1,1 düşüşle 160,2 avro olarak gerçekleşti. Oda başına elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 45,4 düşüş yaşandı ve 68,4 avro olarak ölçüldü.

Antalya’da ilk 7 ayda doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.8 düşüşle yüzde 33.7, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 16 düşüşle 69,4 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 55,3 düşüşle 23,4 avroya geriledi.

"KURBAN BAYRAMI DÖNEMİNİN DE ETKİSİYLE DOLULUKLAR ARTTI"

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, temmuz ayı doluluklarıyla ilgili değerlendirmesinde şu değerlendirmeyi yaptı: "İç turizm kaynaklı bir hareket temmuz ayı itibariyle devam etti. Kurban Bayramı döneminin de etkisiyle doluluklar arttı. Ancak bu veriler, şehir otellerinde ve kıyı bölgelerde açık olan otellerin verileriyle oluşturuldu. Hem şehir otellerinde hem de kıyı bölgelerdeki otelleri arasında hala büyük bir bölümünün faaliyete geçemediğine dikkati çekeriz. Bu sıkıntı İstanbul’da daha derin bir şekilde yaşanıyor. İstanbul'da faaliyetlerine geçici olarak ara veren otellerin yüzde 50’den fazlası hala açılamadı."


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