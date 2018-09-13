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Orta vadeli program 20 Eylül'de açıklanacak

13.09.2018 - 23:12
Orta vadeli program 20 Eylül'de açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin 3 yıllık yol haritası olan OVP'nin 20 Eylül'de açıklanacağını belirtti. Merkez'in son kararının ardından bağımsızlık tartışmasının kapandığını söyleyen Albayrak, ekimden itibaren enflasyonda dengelenme yaşanacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda para politikası alanında gerekli gördüğü adımı attı. Şimdi sıra mali taraftaki en önemli husus enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, cari açığın düşürülmesi konularında 3 yıllık iş planımız olan Orta Vadeli Program'ın açıklanmasında. OVP'yi 20 Eylül'de açıklayacağız" dedi.

Sabah'ın haberine göre; Merkez Bankası'nın son kararının ardından "bağımsızlık" tartışmalarının kapandığını ve bundan sonra bu konudaki tartışmaların hiçbir gerçekliği ve karşılığı olmayacağını dile getiren Albayrak, ekimden itibaren enflasyonda da dengelenme ve aşağı yönlü trendin gözlemleneceğini dile getirdi.

İşte Bakan Albayrak'ın mesajları...

 3 YILLIK PLAN HAZIR:

Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda para politikası alanında gerekli gördüğü adımı attı. Bundan sonra da ihtiyaç duyulduğunda sıkılaşma yönünde yeni adımlar atacağı mesajını verdi. Şimdi mali taraftaki en önemli husus enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, cari açığın düşürülmesi konularında 3 yıllık iş planımız olan OVP'nin açıklanmasıdır. 20 Eylül'de açıklayacağız.

GERÇEKÇİ MAKRO HEDEFLER

OVP'de herkes gerçekçi, günün sorunlarını doğru tespit etmiş ve doğru aksiyon planlarını kurgulamış bir program görecek. OVP'de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacağız. Bu hedeflere ulaşmak için atacağımız adımları paylaşacağız.

PERFORMANSI TAKİP EDİLEBİLECEK:

Performansı takip edilebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir OVP olacak. OVP, küresel piyasaların ve yatırımcıların Türkiye'ye güvenlerinin güçlü şekilde tesisini sağlayacak.

DENGELENME EKİMDE

Para politikaları ile mali politikalar uyumlu ve koordinasyonlu şekilde uygulanıyor. Ekimden itibaren enflasyonda da dengelenme ve aşağı yönlü trendi gözlemleyeceğiz.

GÜNDEM ENFLASYON:

Türkiye'nin ana gündem maddesi ekonomi, ekonomi yönetiminin ana gündem maddesi de enflasyon ve faiz ile mücadeledir.

TÜM BAKANLIKLAR MÜCADELE EDECEK:

Bundan sonraki süreçte tüm bakanlarla birlikte enflasyonla mücadele, tasarruf ve verimlilik esaslı çalışmaların benimsenmesi ana ve temel hedef olacak. Hep beraber bu hedefler doğrultusunda çalışacağız.

ÖZEL SEKTÖRÜN DE DESTEĞİNİ ALACAĞIZ

Gelinen nokta, enflasyon ile topyekun mücadele gerektirmektedir. Kamunun yanında özel sektör, bankalarımızın ve STK'larımızın da bu konuda katkı sağlamalarına çalışacağız. Hepsi ile gerekli görüşmeleri yapacağız.

SPEKÜLASYONLARLA GÜÇLÜ MÜCADELE

Kur bahanesi ile, fiyatlarda spekülatif artışlar ve fırsatçılık asla kabul edilemez. Farklı kurum ve kuruluşların bünyesinde kurulacak birimlerle bu spekülatif girişimleri denetleyecek ve önüne geçeceğiz.

YÖNETMELİK ÇIKACAK

Dövizle ödemeleri ve işlemleri yasaklayan düzenlememiz çıktı. Yönetmeliğimizi de kısa sürede yayımlayarak, geçmiş işlemlerin hangi esaslar üzerinden yapılacağını açıklayacağız.

MB TARTIŞMASI KAPANDI

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankanın bağımsızlığı ile ilgili tartışmaların kapandığını söyleyen Bakan Albayrak, "Bundan sonra bu konudaki tartışmaların hiçbir gerçekliği ve karşılığı yoktur, çok net art niyetlidir. Bu tür spekülasyonların ve tartışmaların küresel piyasalarda karşılığı olmayacaktır" dedi.

MALIİYET OFİSİ KURULACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamuda büyük tasarruf ve verimlilik hamlesini sağlamak için "Maliyet ve Değişim" ofisi kuracaklarını da açıkladı. Albayrak, "Yılın sonuna kadar bütçe dengesini sağlamak adına 35 milyar TL gelir ve tasarruf sağladık. Bütçe açığı yüzde 2'nin altında gerçekleşecek" diye konuştu.

BANKALAR DA ADIM ATSIN

Merkez'in hamlesiyle piyasada düzenleme olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, "Bundan sonra bankalarda likiditeyle ilgili adımlar atılacak. Artık bankalardan da reel sektör ile ilgili adımlar bekliyoruz. Bankalar, reel sektör ile ilgili yaklaşımını kazan-kazan anlayışına göre kurgulamalı. Aşırı yüksek kredi faizleri gerçekçi değil" dedi.

İHRACATA DAYALI BÜYÜME

Carı açıkla mücadelenin yolunun ihracata dayalı büyüme ve yerli üretimin güçlenmesinden geçtiğini anlatan Albayrak, "Özellikle, ithalat içerisinde yüksek payı olan ara ürünlerin yerlileştirilmesi büyük önem arz ediyor. OVP bu kapsamda da tüm bakanlıklara sorumluluklar ortaya koyacak" diye konuştu.

BEKLENTİYİ KARŞILARIZ

İhracatçıların dövizlerini 180 gün içinde ülkeye getirerek, TL'ye çevirmelerini zorunlu hale getiren düzenlemeye ilişkin tebliğleri görüşe açtıklarını anlatan Bakan Albayrak, "Burada Türkiye İhracatçılar Meclisi ile de görüşmelerimiz oldu. Tebliğlerde ihracatçılarımızın beklentilerini de karşılayacağız" diye konuştu.

TECRÜBELİ YÖNETİM

Varlık Fonu'nun yönetimine küresel tecrübeye sahip bir genel müdür atandığını hatırlatan Albayrak, "Alanında çok etkin bir isim. Kendi alanında çok etkili, tecrübe sahibi bir yönetim kurulumuz var. Varlık Fonu'nun en büyük gücü, cumhurbaşkanımızın yatırımcılar için sağladığı büyük güven olacak. Fonun başkanının cumhurbaşkanımız olması, etkinliğini de yatırımcılar nezdinde itibarını da en üst seviyeye çıkaracak" dedi.


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