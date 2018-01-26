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"Operasyon ekonomiyi fazla etkilemez"

26.01.2018 - 08:36

DEİK Başkanı Olpak, "Bugünkü Zeytin Dalı Harekatı ama daha önceki Fırat Kalkanı düşünüldüğünde, uzun bir süredir aslında o bölgenin içerisinde olduğumuzu hatırlarsak, ekonomimiz bugüne kadar ne kadar etkilendiyse -ki etkilendiğini düşünmüyorum- etkilenmediyse bundan daha fazla etkilenecek gibi bir telaş içerisinde olmamızı gerektirmiyor" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bugünkü Zeytin Dalı Harekatı ama daha önceki Fırat Kalkanı düşünüldüğünde, uzun bir süredir aslında o bölgenin içerisinde olduğumuzu hatırlarsak, ekonomimiz bugüne kadar ne kadar etkilendiyse -ki etkilendiğini düşünmüyorum- etkilenmediyse bundan daha fazla etkilenecek gibi bir telaş içerisinde olmamızı gerektirmiyor." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Konferans Salonunda düzenlenen "DEİK ve Dış Ticaretin Önemi" konulu konferansa katıldı. Olpak, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerlere Allah'tan yardım dileğinde bulundu.

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Böyle bir operasyonun iş hayatına, ekonomiye etkisinin ne olacağına dair akla sorular geldiğini belirten Olpak, "Piyasalar bu harekatı önceden piyasa tabiriyle bakıldığında fiyatlamışlardı. Bugünkü Zeytin Dalı Harekatı ama daha önceki Fırat Kalkanı düşünüldüğünde, uzun bir süredir aslında o bölgenin içerisinde olduğumuzu hatırlarsak, ekonomimiz bugüne kadar ne kadar etkilendiyse -ki etkilendiğini düşünmüyorum- etkilenmediyse bundan daha fazla etkilenecek gibi bir telaş içerisinde olmamızı gerektirmiyor." diye konuştu.

Olpak, Türkiye ekonomisinin soy çeyreğinde yüzde 11,1 büyüdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gerçekten bir rekor büyüme. Yılın geneli itibariyle düşünüldüğünde sektör, bakıldığında geçen yıl toplam konut satışlarında bir rekor kırıldı. Otomobilde cumhuriyet tarihinin bir rekoruyla karşı karşıya kaldık. Çelikte rekor kırdı Türkiye. Her şey yolunda, düzgün şeklinde değerlendiremeyebiliriz ama bunların çok önemli göstergeler olduğunu da hatırlatmak istiyorum." 
İş adamları olarak geleceğe yatırım yaparak hareket ettiklerini vurgulayan Olpak, "Ekonomi bir beklenti yönetimidir. Ondan dolayı bu hususları net bir şekilde huzurlarınızda ifade etmek istedim. Resmen bir savaş yaşıyoruz, bundan daha ileri derecede bir olayla karşı karşıya kalınacaksa Allah muhafaza, mevcut şartlar altında inşallah iş dünyası olarak ekonomi yönetiminin çizdiği çerçeve içerisinde yolumuza devam ederiz." görüşünü dile getirdi.

Olpak, ülke için iyi sonuçlar getireceğine inandıkları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sürecinin içerisinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle kurumsal açıdan baktığımızda böylesi bir sistemin kurumlarımıza neler getirdiğini, getireceğini, analiz etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Değişime ana hatlarıyla baktığımızda cumhuriyetin kurulmasını çok önemli bir değişiklik olarak görürsek, çok partili sisteme geçiş ikinci bir başka önemli değişiklik, ondan sonraki çok büyük bir değişiklikten bahsediyoruz. İş dünyası olarak kendi gündemimize alalım, kendi konumlarımızı ve yerimizi sivil toplum kuruluşları çerçevesinde bahsediyorum, doğru bir şekilde konumlandıralım, varsa yapmamız gereken değişiklikleri yapalım, adımlarımızı atalım, aksi takdirde çok geç kalmış olabiliriz."

Olpak, konuşmasının devamında DEİK'in yapısı ve işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Programın sonunda Olpak'a MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun tarafından tablo hediye edildi. 


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