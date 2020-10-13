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OPEC'in petrol üretimi geriledi

13.10.2020 - 17:11
OPEC'in petrol üretimi geriledi | Ekonomi Haberleri

OPEC'in günlük ham petrol üretimi, geçen ay bir önceki aya göre 50 bin varil azalarak 24 milyon 11 bin varile geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Piyasası Raporu'na göre, eylülde küresel petrol arzı önceki aya göre günlük 60 bin varil azalarak 90 milyon 710 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi geçen ay günlük 10 bin varil azaldı ve 66 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi. OPEC'in ham petrol üretimi ise günlük 50 bin varil azalışla 24 milyon 11 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in üretimindeki düşüşe rağmen eylülde küresel petrol üretimindeki payı yüzde 26,6 oldu.

Söz konusu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Irak ve Suudi Arabistan'da artarken, en büyük düşüş Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüldü.

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Libya'da günlük üretim, eylülde bir önceki aya göre 53 bin varil, Irak'ta 46 bin varil, Suudi Arabistan'da 35 bin varil artarken, BAE'de ise 239 bin varilden fazla geriledi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ 2021'DE ARTACAK

Rapora göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 9 milyon 470 bin varil düşüşle günlük yaklaşık 90 milyon 290 bin varil, OPEC'in ham petrol talebi 7 milyon varil düşüşle günlük yaklaşık 22 milyon 400 bin varil olacak.

Gelecek yıl ise küresel petrol talebi bu yıla göre 6 milyon 540 bin varil artarak günlük yaklaşık 96 milyon 840 bin varile ulaşacak. OPEC'in 2021'de ham petrol talebinin 5 milyon 600 bin varil artarak günlük yaklaşık 27 milyon 900 bin varile çıkması öngörülüyor.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, eylülde bir önceki aya göre 31 adet azalarak 1137'ye geriledi. Bu kulelerden 363'ü OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.


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