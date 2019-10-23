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OPEC ve diğer üreticiler üretim kısıntısını artırmayı görüşecek

23.10.2019 - 12:13
OPEC ve diğer üreticiler üretim kısıntısını artırmayı görüşecek | Ekonomi Haberleri

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticisi ülkeler (OPEC+), küresel petrol talebinde daralma olacağına ilişkin endişeler karşısında, aralık ayındaki toplantıda üretim kısıntısının daha da genişletilmesini tartışacak.

Oilprice.com’un haberine göre, Suudi Arabistan, üretim kısıntısının kapsamının genişletilmesinden önce, "OPEC+ arz kısıntısı anlaşması"na uyumlarının güçlendirilmesini istiyor. Habere göre, OPEC+ 5 ve 6 Aralık’ta düzenlenecek toplantıda, gelecek yıl daha fazla üretim kısıntısına ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilecek.

Petrol fiyatları, yüzde 1.0’den fazla yükseldikten sonra, Salı günü açıklanan verilerin ABD ham petrol stoklarının öngörülerden çok arttığını göstermesi üzerine geriledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin üretimi düşürme eğilimi petrol fiyatlarının daha fazla gerilemesinin önüne geçti.

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Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.52 düşerek 59.39 dolara, ABD hafif ham petrolü yüzde 0.79 düşerek varil başına 54.05 dolara geriledi.


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