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OPEC petrol üretimini kısma kararını uzattı

02.07.2019 - 08:13
OPEC petrol üretimini kısma kararını uzattı | Ekonomi Haberleri

Venezuela Petrol Bakanı Quevedo "(Petrol üretiminin kısıtlanmasını) 9 ay uzatma karar aldığımızı memnuniyetle açıklamak isterim" açıklamasında bulundu.

Venezuela Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklama yapan Quevedo, uzun ancak verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini söyledi. 

Quevedo, "(Petrol üretimini azaltma kararını) 9 ay uzatma kararı aldığımızı memnuniyetle açıklamak isterim" ifadesini kullandı. Buna göre günlük 1,2 milyon varillik üretim kesintisi öngörülüyor.

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Quevedo, Rusya’nın başını çektiği OPEC dışı ülkelerle yarın yapılacak görüşme sonrasında her iki tarafın oluşturduğu iş birliğinin sürdürüleceğini dile getirdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih de bugün alınan kararın arkasında özellikle G20 zirvesinde yapılan önemli görüşmelerin belirleyici bir rol oynadığına işaret ederek, hem ABD ve Çin görüşmesinin hem de Rusya ile Suudi Arabistan arasında yapılan görüşmenin küresel pazardaki tansiyonu düşürdüğünü söyledi.

Halid el-Falih, 9 ay uzatma kararının OPEC üyesi bütün ülkelerin ortak kararı olduğunu vurgulayarak, OPEC dışı ülkelerin de bu kararı uygulayacağına olan inancını aktardı.

Öte yandan 176. Toplantı'da alınan kararların yer aldığı metinde, 9 aylık petrol üretimini kısıtlama kararının 31 Mart 2020’ye kadar geçerli olacağı ifade edildi. Bir sonraki OPEC toplantısının 5 Aralık 2019’da yapılacağı kaydedildi.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler geçen aralık ayında üretimi kısıtlama kararı almıştı.

30 Haziran’da sona eren karara göre günlük 1,2 milyon varillik üretim kesintisi öngörülüyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 zirvesinde Rusya ve Suudi Arabistan’ın, anlaşmanın bu haliyle uzatılması hususunda anlaştıklarını açıklamıştı. 


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