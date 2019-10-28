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OPEC petrol sepeti 0.53 dolar arttı

28.10.2019 - 15:49
OPEC petrol sepeti 0.53 dolar arttı | Ekonomi Haberleri

OPEC petrol sepeti, 0.53 dolar artışla varil başına 62.16 dolara yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 61.63 dolar düzeyindeydi. Böylece, OPEC petrol sepetinin varil fiyatı 25 Ekim’de sona eren haftada, 1.01 dolar artışla ortalama 60.70 dolar oldu. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 59.69 dolar düzeyindeydi.

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OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.


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