OPEC 'çok uzun vadeli' işbirliği istiyor

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, örgütün diğer ham petrol ihracatçısı ülkelerle "çok uzun vadeli" bir işbirliği arayışında olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkesi ile Rusya'nın petrol üretimi miktarları konusunda yıllık anlaşmalar yerine, 10-20 yıl süreli tarihi bir uzlaşmaya varmak için çalıştıklarını söyledi.

Bağdat'ta katıldığı bir enerji konferansında Prens Muhammed'in açıklamaları hakkında görüşünü belirten Barkindo, "OPEC ile OPEC dışı üretici ülkeler arasında çok uzun vadeli bir anlaşma peşindeyiz" dedi.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Rusya, petrolde daha önce yaşanan arz fazlalığı durumlarında 14 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile işbirliğine giderek stokları düşürüp fiyatların yükselmesine yardımcı olmuştu.

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Ancak 10 ila 20 yıl süreli bir uzlaşmanın örneği şimdiye kadar görülmedi.

OPEC üyeleri, Rusya ve diğer bazı OPEC dışı üreticilerin 2017 Ocak ayından itibaren arzı kısmak için vardıkları anlaşmayla, 2014 yılında varil başına 110 doların üstündeyken 2016'a 30 doların altına düşen ham petrol fiyatları canlanmıştı. Bu anlaşmanın gelecek yıla da uzatılması için Kasım ayında alınan karar, petrolün varil fiyatını 70 dolara yükseltti.

Barkindo, arz anlaşmasının bitiş tarihinden sonra izlenecek yolun belirlenmesi için OPEC'in anlaşmanın etkilerini değerlendirmekte olduğunu da söyledi.

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