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"Önlemler ikinci çeyrekte kaldırılmaya başlanacak"

24.04.2020 - 18:08
"Önlemler ikinci çeyrekte kaldırılmaya başlanacak" | Ekonomi Haberleri

​Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Rus ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 8 küçüleceği öngörüsünde bulunarak, “Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirlerin bu yılın ikinci çeyreğinde önemli oranda kaldırılmasını bekliyoruz” dedi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, başkent Moskova’da video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinde toparlanmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde başlayacağını ifade eden Nabiullina, “Ne küresel ekonomi ne de Rus ekonomisi salgın öncesi seviyelere tek çeyrekte dönemez. Bu nedenle Rus ekonomisindeki büyüme oranları 2021’in ilk çeyreğine kadar negatif kalacak.” diye konuştu.

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Salgının ekonomi üzerindeki etkisinin en çok bu yılın ikinci çeyreğinde hissedileceğine işaret eden Nabiullina, “İkinci çeyrekte ekonominin yüzde 8 küçüleceğini tahmin ediyoruz. Sonrasında ekonomi kademeli olarak toparlayacak. Toparlanma üçüncü çeyrekte başlarsa bu yıl resesyon görmeyebiliriz. Kovid-19’a yönelik alınan tedbirlerin bu yılın ikinci çeyreğinde önemli oranda kaldırılmasını bekliyoruz.” dedi.

İhracattaki düşüşü, Rus ekonomisindeki küçülmenin ana nedeni olarak gösteren Nabiullina, “İhracattaki düşüş yüzde 10 ila 15’i bulabilir. Hükümet, ekonomiyi desteklemek için ekstra adımlar atabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Nabiullina, politika faizini 100 baz puan daha indirmek için alan bulunduğunu sözlerine ekledi.

Rusya Merkez Bankası, bugün aldığı kararla, politika faizini Şubat 2014’ten bu yana ilk defa yüzde 5,5 seviyesine düşürmüştü.


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