OECD'den 2008 finansal krizi itirafı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Genel Sekreteri Angel Gurria, 2008 finansal krizi öncesi küresel ekonominin eskisinden daha iyi olduğunu söylediklerini ve bu konuda yanıldıklarını itiraf etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, 2008 finansal krizi öncesi küresel ekonominin eskisinden daha iyi olduğunu söylediklerini ve bu konuda yanıldıklarını itiraf etti.

Gurria, Paris'te bulunan OECD Genel Merkezinde düzenlenen "Lehman Brothers'in çöküşünden 10 yıl sonra" başlıklı toplantıda konuştu.

Haziran 2007'de OECD Genel Sekreteri olarak görevdeki ilk yılının sonunda yayımlanan OECD Ekonomik Görünüm Raporu'nda, "Mevcut ekonomik durum, birçok bakımdan geçmiş yıllara göre daha iyi." tanımını yaptıklarını hatırlatan Gurria, gidişatı göremediklerini ve yanıldıklarını söyledi.

Gurria, aynı dönemde riskli bir durumda olan ABD emlak sektörü hakkında da olumlu görüşler sarf ettiklerini hatırlatarak, "Şimdi 10 yıl sonra bu satırları okumak kendi kalbime bir bıçak saplamak gibi." şeklinde konuştu.

Mali çevreleri yönlendiren baskın düşüncenin o dönemdeki ekonomik gerçeği yansıtmadığını ifade eden Gurria, "Bu nedenle başımıza geleni göremedik. Ekonomistler bu krizin yaklaşmakta olduğunu önceden görmeliydi. Bunu itiraf etmeliyiz." dedi.

Gurria, küresel mali konularda sadece bazı seslere kulak vermenin risklerini böylece anladıklarını belirterek, bu kriz ile herkesin görüşünün dinlenmesi ve her sese kulak kabartılması gerektiğini öğrendiklerini kaydetti.

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından Lehman Brothers'ın 15 Eylül 2008'de iflas etmesiyle derinleşen küresel finansal krizin üzerinden tam 10 yıl geçti.

Kriz, küresel piyasalardan trilyonlarca doların silinmesine, milyarlarca dolar yatırımın kaybolmasına ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden oldu.

1929'daki "Büyük Buhran"ın ardından en büyük ekonomik kriz olarak nitelendirilen 2008'deki "Büyük Durgunluk", dünya genelinde şirketlerin piyasa değerinden 14,5 trilyon doların silinmesine yol açarken, küresel piyasada 20 trilyon dolarlık kayba yol açtı.

10 yıl önce yaşanan finansal kriz nedeniyle, ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılasında yaklaşık 14 trilyon dolar ve Amerikan mortgage piyasasında 10,5 trilyon dolarlık kayıp oluşurken, sadece ABD'de 9 milyon kişilik istihdam kaybı yaşandı ve 8 milyon konuta bankalar tarafından icra yoluyla el konuldu.