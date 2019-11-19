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OECD, GSYH büyümesi yüzde 0.3'e geriledi

19.11.2019 - 17:37 | Son Güncelleme :
OECD, GSYH büyümesi yüzde 0.3'e geriledi | Ekonomi Haberleri

OECD genelinde gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi üçüncü çeyrekte yüzde 0.3 seviyesine geriledi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) genelinde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 0.4’ten, yüzde 0.3 düzeyine geriledi.

OECD’den yapılan açıklamaya göre, OECD üyeleri arasındaki dünyanın en büyük yedi ekonomisinden Japonya’da aynı dönemde GSYH büyüme hızı, yüzde 0.4 düzeyinden, yüzde 0.1 düzeyine daralarak, belirgin bir şekilde geriledi.

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Aynı dönemde, en büyük ekonomilerden GSYH büyüme hızları ABD’de yüzde 0.5, Fransa’da yüzde 0.3 ve İtalya’da yüzde 0.1 ile, bir önceki çeyrek ile aynı düzeyde kaldı. Buna karşılık, bir önceki çeyrekte Birleşik Krallık ve Fransa’da yüzde 0.2 düşen GSYH büyüme hızı, üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 0.3 ve yüzde 0.1 pozitif büyüme düzeyine yükseldi.

GSYH büyümesi euro bölgesinde de yüzde 0.2 ile bir önceki dönem düzeyinde kalırken, Avrupa Birliği genelinde, bir önceki dönemdeki yüzde 0.2 düzeyinden yüzde 0.3’e yükseldi.

OECD genelinde, üçüncü çeyrek itibarıyla yıllık büyüme de yüzde 1.6 ile değişmedi. En büyük yedi ülke arasında ABD yüzde 2.0 ile en yüksek yıllık büyüme hızını yakalarken, İtalya’nın yüzde 0.3 düzeyindeki GSYH büyümesi de en düşük yıllık büyüme olarak belirlendi.


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