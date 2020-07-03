Nissan’ın eski CEO’su davasında karar | Ekonomi Haberleri

Nissan’ın eski CEO’sunun kaçırılması davasında tüm sanıklar tahliye edildi.

Japon otomotiv devi Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçırılması ile ilgili Türkiye’de 4’ü pilot 5 kişi hakkında açılan davada önemli bir gelişme yaşandı.

KARAR AÇIKLANDI

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Bahri Kutlu Somek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Okan Kösemen ve Serhat Kahvecioğlu, bugün görülen duruşmada tahliye edildi.

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