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"Nihai hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi sağlamak"

29.03.2018 - 13:13
"Nihai hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi sağlamak"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Nihai hedefimiz reformlarla daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve halkımızın refah düzeyini artırmaktır" dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılı büyüme verilerine ilişkin, "2016 yılı son çeyreğinden itibaren ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz uygulamalar, yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelik teşvikler ve etkinliği artırılan Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi yoluyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması yüksek büyüme performansında belirleyici oldu." ifadesini kullandı.

Şimşek, yazılı açıklamasında, geçen yılın 4. çeyreği ve 2017 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi. Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7,3 artış gösterdiğini belirten Şimşek, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyümenin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 oranında gerçekleştiğini bildirdi.

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Şimşek, bu gerçekleşmeyle 2017 yılı genelinde GSYİH büyüme hızının yüzde 7,4'e ulaştığına işaret ederek, "Böylece 2017 yılında Türkiye ekonomisi OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkeler içinde yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüğünün 2017'de cari fiyatlarla 3,1 trilyon lira seviyesine ulaştığına dikkati çeken Şimşek, Türk lirası cinsinden kişi başına milli gelirin 38 bin 660 lira, dolar cinsinden ise 10 bin 597 dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

"TEŞVİKLER VE KGF BÜYÜME PERFORMANSINDA BELİRLEYİCİ OLDU"

Şimşek, 2016 yılı son çeyreğinden itibaren ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdikleri uygulamalar, yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelik teşvikler ve etkinliği artırılan Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi yoluyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının yüksek büyüme performansında belirleyici olduğunu vurguladı.

Geçen yıl büyümenin iç talep kaynaklı gerçekleştiğinin altını çizen Şimşek, net dış talebin de büyümeye sınırlı pozitif katkı sağladığını bildirdi.

Şimşek, şöyle devam etti:

"Makine teçhizat yatırımlarının yılın ikinci yarısında reel olarak yıllık yüzde 11,7 artması önümüzdeki dönem büyüme görünümünü desteklemektedir. 2017 yılında ulaşılan yüksek büyüme performansıyla birlikte güçlü istihdam artışı hedefimize de ulaştık. Mevsimsel düzeltilmiş verilerle Aralık 2017 itibarıyla 1 milyon 635 bin kişiye ilave istihdam sağladık. Yaratılan bu istihdam 2006-16 dönem ortalamasının 2,4 katıdır. Böylece yılbaşından beri işsizlik oranımız 2,1 puan düşerek aralık ayında mevsimsel düzeltilmiş olarak yeniden tek haneye gerilemiş oldu. Bununla birlikte, iş gücüne katılımdaki güçlü artış sürmektedir. İstihdamı desteklemeye yönelik attığımız adımlarla önümüzdeki dönemde işsizlik oranında daha düşük seviyeleri görmeyi bekliyoruz."

"REFORMLARLA DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME"

Yatırımların ve istihdamın güçlü seyrinin 2018 yılında iç talep yoluyla büyümeyi desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Şimşek, "Avrupa ekonomisindeki kuvvetli görünüm, petrol fiyatlarındaki artış kaynaklı petrol ihracatçısı ticaret ortaklarımızın güçlenen talebi ve turizmdeki toparlanmanın devamıyla önümüzdeki dönemde de dış talebimizin büyümeye olumlu katkı vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, bu yılın ilk çeyreğine yönelik açıklanan öncü göstergelerin büyümenin hedeflerle uyumlu devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Türkiye ekonomisinin son 15 yılda kararlılıkla uygulanan reformlar sayesinde çok önemli mesafe aldığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Güçlü kamu maliyemiz ve sağlıklı bankacılık sektörümüzle geçtiğimiz dönemde yaşadığımız birçok iç ve dış şoka karşı ekonomimiz direncini ispat etti. Önümüzdeki dönemde rekabet gücümüzü artıracak, kırılganlıklarımızı azaltacak, katma değer zincirinde yükselmemizi sağlayacak ve dışa bağımlılığımızı azaltacak adımlar atmaya devam edeceğiz."

Bu çerçevede, özellikle Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve eğitim alanlarındaki reformlara öncelik verdiklerinin altını çizen Şimşek, nihai hedeflerinin bu reformlarla daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve halkın refah düzeyini artırmak olduğunu bildirdi. 

 


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