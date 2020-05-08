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New York borsası yükselişle açıldı

08.05.2020 - 16:46
New York borsası yükselişle açıldı | Ekonomi Haberleri

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,97 artışla 23.837,21 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.917,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 yükselişle 9.056,89 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda rekor sevide düşüş gösteren tarım dışı istihdam verisine rağmen yukarı yönlü hareket etti.

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ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 20,5 milyon kişi azalırken, ülkedeki işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükseldi.


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