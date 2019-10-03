‹ Önceki Haber TİM Başkanı Gülle'den 'enflasyon' değerlendirmesi TİM Başkanı Gülle'den 'enflasyon' değerlendirmesi Sonraki Haber › İngiltere'de hizmet sektörü daraldı İngiltere'de hizmet sektörü daraldı

Nef'ten toplam 368 milyon TL tahvil ödemesi

03.10.2019 - 16:50
Nef'ten toplam 368 milyon TL tahvil ödemesi | Ekonomi Haberleri

Nef, 50 milyon TL tutarındaki tahvilin 8. ve son kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini KAP'a bildirirken, şirket bu ödeme ile bugüne kadar toplam 368 milyon TL tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.

Toplam konut satış tutarında son 4 yılın lideri olan Nef, 50 milyon TL tutarındaki tahvilin 8'inci ve son kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Nef’ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 2 Ekim 2019 itibariyle 50 milyon TL tutarındaki tahvilin sekizinci ve son kupon ödemesinin yapıldığını KAP'a iletti.

Dört yıldır tahvil piyasasında yer alan ve tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi olan Nef, bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği kupon ödemesi ile toplam 368 milyon TL ödeme yapmış oldu.

KONUT TESLİMLERİ DEVAM EDİYOR

Son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, konut teslimlerine 2019’da da devam ediyor. Bu yıl başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan Nef, İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde de 2 bininci konutu geçen ay teslim etti. Projede yer alan 2 bin 741 konutun tamamı proje inşaatı tamamlanmadan satılmıştı.

407 MİLYON TL SERMAYE ARTIŞI

Açıklamada verilen bilgilere göre, Nef, son dönemde gerçekleştirdiği 407 milyon TL ödenmiş sermaye artışı ile de dikkati çekmişti. Şirket, ödenmiş sermayesini geçen yıl 52 milyon 390 bin TL'den 459 milyon 174 TL'ye yükseltmiş ve bu artışla şirket öz kaynaklarını 1 milyar TL seviyesine yükseltmişti.

Nef 2019 yılı içerisinde 3'üncü kez üst süte "Türkiye’nin En Beğenilen İnşaat Şirketi" seçilmiş ve "Türkiye’nin En Değerli 100 Markası" araştırmasında yer alan tek gayrimenkul şirketi olmuştu. Ayrıca uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'nin araştırmasına göre 121 milyon dolarlık marka değeriyle listedeki 35'inci marka oldu.


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.784 Değişim: -0,70% Hacim : 8.501 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.062 03.10.2019 Yüksek 104.768
Açılış: 103.885
5,6897 Değişim: -0,18%
Düşük 5,6682 03.10.2019 Yüksek 5,7139
Açılış: 5,7001
6,2551 Değişim: 0,08%
Düşük 6,2126 03.10.2019 Yüksek 6,2755
Açılış: 6,2502
275,43 Değişim: 0,15%
Düşük 272,91 03.10.2019 Yüksek 278,40
Açılış: 275,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.