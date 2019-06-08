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NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'nu turizme açıyor

08.06.2019 - 13:17 | Son Güncelleme :
NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'nu turizme açıyor | Ekonomi Haberleri

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu turizme açacağını açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başında turizme açacağını duyurdu. NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açacağı kaydedildi.

Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.

EN FAZLA İKİ ÖZEL SEYAHAT

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) Direktör Vekili Robyn Gatens, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yılda en fazla iki özel seyahat gerçekleştirileceğini söyledi.

NASA yöneticilerinden, insanlı uzay uçuşlarının başındaki isim William Gerstenmaier, bu karar için, “Yeni pazarlar oluşturma fırsatına sahip olacağız. Yardıma ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, bunu yalnız yapamayız, ilerlememize yardımcı olmak için herkese ihtiyacımız var” dedi. Uzay araçlarıyla yörüngeye çıkarılacak turistler Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 30 güne kadar kalabilecek.

1998'de ilk parçası yörüngeye fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 2011'den beri dünya üzerinde yapılamayacak araştırmalar yapılıyor.


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