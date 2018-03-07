“Nakitsiz Ödemeler Toplumu” olmaya hızla yaklaşıyoruz

Araştırmaya göre her 10 kişiden 7’sinin ödeme aracı olarak kredi kartı kullanmayı tercih ettiği görülürken, banka kartını para çekmektense ödeme aracı olarak kullananların sayısı da artıyor. Gelecekte ödemelerini cep telefonu ile yapmak isteyenlerin oranı bu yıl yüzde 67’ye yükselirken, temassız ödeme teknolojisini kullananların oranının son 2 yılda yaklaşık 3 katına çıktığı gözleniyor.

Bankalararası Kart Merkezi’nin ülkemizdeki kart kullanım alışkanlıklarını ölçmek için bu yıl 8’incisini TROY’un katkılarıyla gerçekleştirdiği Kart Monitör Araştırması’nda dikkat çeken verilere ulaşıldı. Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, kart kullanım bilincimizin hızla arttığı görülüyor.

10 KİŞİDEN 7’SİNİN ÖDEME TERCİHİ KREDİ KARTI

Kredi kartı, Türkiye’de ödeme anlayışının dijital dönüşümünde en etkili ödeme yöntemlerinin başında geliyor. Verilere göre, 2015 yılında “Alışveriş yaparken en çok tercih ettiğiniz ödeme yöntemi nedir?” sorusuna yüzde 61 oranla kredi kartı yanıtı verilirken, 2017 yılında bu oranın yüzde 68’e yükseldiği göze çarpıyor.

Kredi kartı tercihindeki bu yükseliş, nakit para kullanımının azalışıyla da paralellik gösteriyor. 2015’te alışveriş yaparken en çok tercih edilen ödeme yöntemi olarak nakiti görenlerin oranı yüzde 35 iken, 2017’de bu oran yüzde 27’ye düşmüş durumda.

KREDİ KARTI ALMAYI DÜŞÜNENLERİN SAYISI ARTIYOR

Türkiye’de bir banka hesabı ya da kredi kartı bulunmayan 20 milyonu aşkın tüketici bulunuyor. Kredi kartı almayı düşünen tüketicilerin sayısında 2015’e kıyasla ciddi bir artış var. 2015’te hiç kartı olmayan ve kart almayı düşünenlerin oranı yüzde 11 iken, 2017’de bu oran yüzde 37’ye yükselmiş bulunuyor.

BANKA KARTLARI MAAŞ KARTINDAN ÖDEME ARACINA DÖNDÜ

ATM kartı ya da maaş kartı olarak tanıdığımız banka kartları bu yerleşik algılarını yitiriyor, birer ödeme aracı olarak daha fazla tercih ediliyorlar. Araştırmada bir banka kartına sahip olduğunu ve onu kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 58 olarak ölçülürken, bu kesimin yüzde 19’u banka kartını alışveriş amaçlı olarak kullandığını belirtiyor.

Banka kartını alışverişlerinde kullanmayanların gerekçelerinde ise kredi kartının taksit ve puan gibi avantajları göze çarpıyor. “Kredi kartı ile taksit kullanarak ödeme yapmayı tercih ediyorum” diyenlerin oranı 2015’te yüzde 6 iken, 2017’de bu oran yüzde 26’ya yükselmiş bulunuyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN YOLU KART KABULÜNDEN GEÇİYOR

Kart kabul eden işyerlerine sorulduğunda, kredi kartı ya da banka kartı ile satış yapmalarındaki en önemli gerekçenin müşteri memnuniyeti sağlamak olduğu görülüyor. Kart kabul eden işyerlerinin yüzde 44’ü müşteri memnuniyetini en önemli gerekçe olarak gösterirken, yüzde 14’ü kredi ve banka kartlarının pratik ve hızlı bir ödeme yöntemi olmasını ön plana çıkarıyor. Kart kabul etmeyen işyerleri ise kart kabul etmeleri durumunda görecekleri en önemli faydanın müşteri sayılarının artması olduğu görüşündeler.

Temassızla ödeme hızında sınırları aşıyoruz

Öte yandan mikro ödemelerde kredi kartı şifresi girme gerekliliğini ortadan kaldıran, kartı elden çıkmadan, saniyeler içerisinde ödeme yapmamızı sağlayan “Temassız Ödeme” teknolojisinin kullanımı da giderek artıyor. Son iki yılda temassız kullanan kart sahiplerinin oranı yaklaşık 3 katına çıkarken temassız ödemeden memnun kalanların oranının da yüzde 64’ten yüzde 77’ye yükseldiği gözleniyor.

GELECEĞİN ÖDEMESİ “MOBİL ÖDEME”

POS cihazları, e-ticaret siteleri ve cep telefonu uygulaması gibi ödeme yöntemi olarak kartları kullandığımız alanların sayısı, gelişen teknoloji ve değişen müşteri talepleriyle her geçen gün artıyor. Araştırma sonuçlarında ise bir ödeme aracı, hepsinin önünde yer alıyor: Mobil. 2015’te “Gelecekte ödemenizi hangi araçla yapmak istersiniz?” sorusuna “Cep telefonu” yanıtını verenlerin oranı yüzde 42 iken, 2017’de bu oranın yüzde 67’ye yükseldiği görülüyor.

İNTERNETTE EN ÇOK GİYİM VE AKSESUAR ALIŞVERİŞİ YAPIYORUZ

Kart Monitör Araştırması’na göre kredi kartı kullanıcıları arasında internetten alışveriş yapma sıklığı ayda ortalama 2,1’e ulaşmış durumda. 2015’te bu sayının 1,5 olduğu düşünüldüğünde, internetten alışveriş yapma alışkanlığının ne kadar büyük bir hızla arttığı ortaya çıkıyor.

Kredi kartı sahiplerinin yüzde 32’si internetten giyim ve aksesuar ürünlerini satın aldıklarını söylerken, bu kategorileri yüzde 14’le yemek siparişi, yüzde 10’la market, elektronik ve gıda, yüzde 8’le havayolu/seyahat harcamaları takip ediyor.

“TÜRKİYE, ÖDEME TEKNOLOJİLERİNİN DİJİTAL ÇAĞINA YÖN VERECEK”

Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY’un katkılarıyla hazırlanan Kart Monitör Araştırması’nın sonuçlarını değerlendiren BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko şunları söyledi: “Ödeme teknolojileri, tüm dünyayı etkisi altına alan dijital dönüşüm çağına en hızlı uyum sağlayan sektörlerin başında geliyor. 2008’den bu yana yayınladığımız Kart Monitör Araştırması ilk günden bugüne incelendiğinde çok çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. Ülkemizde her yıl ödemelerde nakit kullanım oranı düşerken başta kredi kartı olmak üzere yenilikçi ödeme yöntemlerinin kullanım oranı hızla artıyor. Bu sonuçlar bize gösteriyor ki; ödemelerin dijital dönüşümü ve bunun nihai sonucu olan ‘nakitsiz ödemeler toplumu’ birçok ülke için henüz hayalken, ülkemiz için artık sağlam bir ekosistemin desteklediği, ulaşılabilir ve somut bir hedef haline gelmiş durumda. Araştırmanın da ortaya koyduğu üzere, Türkiye’nin bu gelişmelerle yön verdiği ödeme sistemlerinin dijital dönüşüm süreci 2018’de de devam edecek ve Türkiye ödeme teknolojilerinde dünyaya ilham vermeyi sürdürecek.”

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