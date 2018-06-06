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Naci Ağbal: Maliye politikası sıkılaşacak

06.06.2018 - 11:31
Naci Ağbal: Maliye politikası sıkılaşacak

Maliye Bakanı Ağbal, "Maliye politikası sıkılaşacak, kamu maliyesinde yeni bir dengelenme sürecine girmemiz lazım" şeklinde açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Maliye politikası para politikasına ciddi destek verecek bunun hazırlıklarını yapıyoruz

* Döviz kuru gelişmeleri enflasyon dinamiklerini olumsuz etkiliyor

* Genele yayılan bir enflasyon var, önümüzdeki aylarda da bu artış devam edecek, yıl sonuna doğru tekrar bir azalış trendine girecek, baz etkilerini de dikkate aldığımızda enflasyonun 2017 seviyelerinde kalmasını beklemek gerekir

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* Enflasyonun aşağı çekilmesinde maliyet enflasyonuna neden olan unsurları bertaraf edecek şekilde vergi indirimleri de dahil tedbirler alacağız

* Maliye politikası sıkılaşacak, kamu maliyesinde yeni bir dengelenme sürecine girmemiz lazım

* Memur maaşlarında yapılacak her yüzde 1 artışın bütçeye maliyeti 2.3 milyar TL

* Kamu maliyesinde sıkılaştırmada öncelik kamu harcamaları üzerinden tedbir seti geliştirmek olacak

* Kamu maliyesindeki alacağımız tedbirlerde vatandaşa dönük bir vergi artışı yapmama noktasında kararlılığımız var

* Akaryakıtta 18 Mayıs'ta başlayan düzenlemenin bütçeye maliyeti 300 milyon lira civarında

* Ek gösterge düzenlemesinin bütçeye etkisi yaklaşık 3.4 milyar TL olacak


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