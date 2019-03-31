Musk'tan Tesla açıklaması | Ekonomi Haberleri

Musk, Tesla'nın otonom araç modellerini satın alan tüm müşterilere, ücretsiz oto pilot yazılım güncellemesi yapılacağını söyledi.

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, Tesla'nın otonom araç modellerini satın alan tüm müşterilere, ücretsiz oto pilot yazılım güncellemesi yapılacağını söyledi. Musk ayrıca, eski yazılıma sahip önceki modellerin de HW2.5 ve HW3 olarak adlandırılan Hardwave 2.5 ve Hardware 3 sistemleriyle birleştirilebileceğini belirtti.

Tesla'nın açıklamasında, güncellemeden önce diğer otonom araç modellerinden satın alan müşterilere de söz konusu güncellemenin ücretsiz yapılacağı belirtilirken, Musk araç sensörleri ve sensörlerdeki kablo donanımında da değişiklikler yapılabileceğine işaret etti.

Tesla'dan daha önce yapılan açıklamada, Geliştirilmiş Oto Pilot (Enhanced Autopilot) ve Tam Otonom (Full Self-Driving) uygulamaları üzerinde yeniden çalışılacağını duyurulmuştu. Medyada yer alan bazı haberlerde, Tesla'nın sevkiyat ve Model 3 üretimini standart pil ile zamanında tamamlama konusunda çeşitli zorluklar yaşadığı öne sürülüyor.