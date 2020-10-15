Morgan Stanley'in karı yüzde 26 yükseldi | Ekonomi Haberleri

Morgan Stanley'in net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 26 yükseldi.

Morgan Stanley'in net kârı üçüncü çeyrekte alım satım işlemlerindeki artışın etkisiyle yüzde 26 yükseldi. Morgan Stanley'in net kârı bir önceki yıla kıyasla 2.06 milyar dolardan 2.60 milyar dolara yükseldi. Hisse başına net kar ise 1.27 dolardan 1.66 dolara yükseldi.

Refinitiv'in IBES verilerine göre, analistler net kârın hisse başına 1.28 dolar olmasını bekliyordu.

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