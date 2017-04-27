Morgan Stanley: Merkez Bankası yatırımcıları şaşırttı

Morgan Stanley, Merkez Bankası`nın dün aldığı kararlarla yatırımcıları şaşırttığını belirtti.

Morgan Stanley dün GLP faiz oranında 50 baz puanlık artırıma gitmesinin 15 Temmuz'da PKK toplantısına kadar kendisine alan yaratmak için ihtiyatlı bir adım olarak değerlendirdi. Morgan Stanley, kısa vadede Merkez Bankası'nın 15 Temmuz'a kadar harmanlanmış fonlama oranını mevcut seviyesi 11,5 düzeyinde tutacağını bekliyor. Morgan Stanley, enflasyonun Nisan ayında yüzde 0,4 puan artarak 11,7'ye yükseleceğini tahmin ediyor.

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Yatırım Bankası, uzun vadede ise Merkez Bankası'nın yılın geri kalan dönemi için tüm politika faiz oranlarını aynı şekilde tutacağını ancak harmanlanmış faiz oranının yukarı sınıra yakın süreceğini bekliyor.

Morgan Stanley, Aralık 2017'ye kadar enflasyonun çift haneli olarak süreceğini öngörüyor.

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