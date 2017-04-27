‹ Önceki Haber Twitter ilk çeyrek bilançosunu açıkladı Twitter ilk çeyrek bilançosunu açıkladı Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları azaldı Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları azaldı

Morgan Stanley: Merkez Bankası yatırımcıları şaşırttı

27.04.2017 - 12:03

Morgan Stanley, Merkez Bankası`nın dün aldığı kararlarla yatırımcıları şaşırttığını belirtti.

Morgan Stanley dün GLP faiz oranında 50 baz puanlık artırıma gitmesinin 15 Temmuz'da PKK toplantısına kadar kendisine alan yaratmak için ihtiyatlı bir adım olarak değerlendirdi. Morgan Stanley, kısa vadede Merkez Bankası'nın 15 Temmuz'a kadar harmanlanmış fonlama oranını mevcut seviyesi 11,5 düzeyinde tutacağını bekliyor. Morgan Stanley, enflasyonun Nisan ayında yüzde 0,4 puan artarak 11,7'ye yükseleceğini tahmin ediyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Yatırım Bankası, uzun vadede ise Merkez Bankası'nın yılın geri kalan dönemi için tüm politika faiz oranlarını aynı şekilde tutacağını ancak harmanlanmış faiz oranının yukarı sınıra yakın süreceğini bekliyor.

Morgan Stanley, Aralık 2017'ye kadar enflasyonun çift haneli olarak süreceğini öngörüyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Twitter ilk çeyrek bilançosunu açıkladı Twitter ilk çeyrek bilançosunu açıkladı Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları azaldı Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları azaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
94.858 Değişim: 0,36% Hacim : 3.352 Mio.TL Son veri saati : 16:55
Düşük 94.487 27.04.2017 Yüksek 95.196
Açılış: 94.698
3,5649 Değişim: -0,38%
Düşük 3,5550 27.04.2017 Yüksek 3,5827
Açılış: 3,5784
3,8750 Değişim: -0,70%
Düşük 3,8699 27.04.2017 Yüksek 3,9080
Açılış: 3,90215
144,69 Değişim: -0,95%
Düşük 144,46 27.04.2017 Yüksek 146,17
Açılış: 146,08
1,0858 Değişim: -0,43%
Düşük 1,0853 27.04.2017 Yüksek 1,0933
Açılış: 1,0904
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.