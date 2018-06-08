Ekonomi Bakanı Zeybekci, Moody's'in 17 Türk bankasının notunu düşürmesinin ardından, "Moody's kararının bizim için hiçbir anlamı yok" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Moody's ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz. Makro ekonomik sonuçlarımız ne diyor, biz ona bakıyoruz. İhracatımız, istihdamımız, kapasite kullanım oranımız, büyümemiz ne diyor? Bunların hepsi de inşallah Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dünyada yine her alanda dünya rekorları kırmaya devam edeceğini söylüyor" dedi.

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