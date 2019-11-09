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Moody's İngiltere'nin not görünümünü değiştirdi

09.11.2019 - 14:52
Moody's İngiltere'nin not görünümünü değiştirdi | Ekonomi Haberleri

Moody’s, İngiltere’nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada İngiltere’nin "Aa2" seviyesinde olan kredi notunun sabit tutulduğu, fakat kredi notunun görünümünün durağandan negatife çevrildiği belirtildi.

Moody’s’in açıklamasında İngiltere’nin kredi notunun ileride düşürülebileceği de belirtilirken, kamu borcunun yüksek seviyede bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada İngiltere’nin toplam 1,8 trilyon sterlin seviyesindeki kamu borcunun ülkeyi olası şoklara maruz bırakabileceği bildirilirken, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin kurumsal güçte aşınmaya neden olduğu, bunun da ülkenin finansal itibarını tehdit ettiği kaydedildi.

Moody’s, İngiltere ve Fransa'yı “Aa2” ile Almanya’yı ise bu ülkelerin üzerinde “AAA” notuyla değerlendiriyor.


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