Moody's Fed beklentisini açıkladı

Moody's'in değerlendirmesinde "Fed üyeleri bu yıl 4 faiz artışına işaret edebilir" ifadesine yer verdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bugünkü değerlendirmesinde "Fed üyeleri bu yıl için 4 faiz artışına işaret edebilir" ifadesine yer verdi. Fed'in ABD ekonomisi konusunda şahin tutum takınabileceğini öngören kurum faizler çok hızlı artarsa hisse senedi piyasalarında volatilitenin artma riski olduğuna dikkat çekti.

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Fed toplantısı bugün başlıyor, faiz kararı yarın açıklanacak. Kimi uzmanlar Fed'in bu yıl için 3 yerine 4 faiz artışı yapılacağı yönünde sinyal verebileceğini ifade ediyor.