‹ Önceki Haber New York borsası rekorla kapandı New York borsası rekorla kapandı Sonraki Haber › Merrill Lynch Borsa İstanbul'da Merrill Lynch Borsa İstanbul'da

Moody's dev şirketi satın aldı

16.05.2017 - 08:25

Finansal içerik ve veri sağlayıcısı Bureau van Dijk adlı şirketin, 3 milyar avro karşılığı İsveçli EQT'den satın alınması konusunda anlaşmaya varıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, finansal içerik ve veri şirketi Bureau van Dijk’in 3 milyar avro karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Moody’s'ten yapılan açıklamada, merkezi Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan finansal içerik ve veri sağlayıcısı Bureau van Dijk adlı şirketin 3 milyar avro karşılığında İsveçli özel sermaye şirketi EQT'den satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Moody’s’in Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Raymond McDaniel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu satın almanın Moody’s Analytics’in tamamlayıcı ürünler yeni risk çözümleri sunmasını, değişen ve yenilenen bir piyasa segmentine erişmesini sağlayacağını kaydetti.

Merkezi İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan EQT, Bureau van Dijk'i 2014'te Charterhouse Capital Partners’tan satın almıştı. İngiliz basınında satışın yaklaşık 1 milyar avro seviyesinde olduğu ileri sürülmüştü.

Bureau van Dijk, halihazırda Amsterdam’daki merkezinden dünyanın farkı noktalarında toplam 220 milyon özel yatırım şirketine finansal içerik ve veri hizmeti sağlıyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber New York borsası rekorla kapandı New York borsası rekorla kapandı Sonraki Haber › Merrill Lynch Borsa İstanbul'da Merrill Lynch Borsa İstanbul'da
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
96.162 Değişim: 0,60% Hacim : 5.369 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 95.716 16.05.2017 Yüksek 96.358
Açılış: 96.014
3,5465 Değişim: -0,05%
Düşük 3,5364 16.05.2017 Yüksek 3,5634
Açılış: 3,5483
3,9300 Değişim: 0,88%
Düşük 3,8938 16.05.2017 Yüksek 3,9431
Açılış: 3,8958
141,04 Değişim: 0,48%
Düşük 140,29 16.05.2017 Yüksek 141,61
Açılış: 140,37
1,1078 Değişim: 0,94%
Düşük 1,0974 16.05.2017 Yüksek 1,1089
Açılış: 1,09751
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.