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Migros yıl sonu hedeflerini yukarı çekti

07.08.2019 - 10:45
Migros yıl sonu hedeflerini yukarı çekti | Ekonomi Haberleri

Migros, ikinci çeyrekte 150.5 milyon TL zarar etti, ancak güçlü satışların etkisiyle yıl sonu hedeflerini yukarı çekti.

Migros ikinci çeyrekte 150.5 milyon TL zarar açıklarken, satışlardaki güçlü büyümenin etkisiyle 2019 beklentilerini ise yukarı revize etti. Şirketin KAP'a bildirdiği finansal sonuçlara göre ikinci çeyrekte zararı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 49 gerileyerek 150.5 milyon lira oldu. Şirketin hasılatı ise yüzde 28.4 artışla 5.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirketin ilk altı ayda hasılatı 10.73 milyar lira, zararı ise 381.4 milyon lira olarak gerçekleşti.

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Migros'un Temmuz sonu itibarıyla toplam 460 milyon euro brüt borcu bulunurken; yabancı para cinsi borç kur etkisine bağlı olarak şirketin zarar yazmasında etkili oluyor. Şirket ikinci çeyrek sonuçlarının ardından 2019 beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti. Buna göre daha önce yaklaşık %20 olarak öngörülen satış büyümesi "%23-25"e, yaklaşık %6 olarak öngörülen FAVÖK marjı da "%6-6.5"e revize edildi. Şirket 300 milyon lira yatırım ve 100 yeni mağaza hedefini ise korudu. 


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