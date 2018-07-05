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Migros 47 satış mağazası açtı

05.07.2018 - 08:38
Migros 47 satış mağazası açtı

Migros, haziran ayında 29 Migros, 17 Migros Jet ve 1 5M formatında satış mağazasının açılışını yaptı.

Migros'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 29 Migros, 17 Migros Jet ve bir 5M formatında toplam 47 satış mağazasını haziran ayı içerisinde hizmete açtığı belirtildi. 
Açıklamada, 30 Haziran itibarıyla şirketin mağaza sayısının, iştiraki Kipa'nın 161 mağazası dahil yurt içinde bin 970 ve yurt dışındaki iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak üzere toplam 2 bin 11 olduğu ifade edildi.

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