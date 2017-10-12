Merkez'in döviz rezervleri yükseldi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 91.5 milyar dolardan 93.7 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 385 milyon dolar artışla 114 milyar 329 milyon dolara yükseldi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 6 Ekim ile biten haftada, Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 2 milyar 151 milyon dolar artarak 93 milyar 654 milyon dolara ulaştı. Brüt Döviz rezervleri, 29 Eylül ile biten hafta 91 milyar 503 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri 234 milyon dolar artışla 20 milyar 441 milyon dolardan 20 milyar 675 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 385 milyon dolar artışla 111 milyar 944 milyon dolardan 114 milyar 329 milyon dolara yükseldi.

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