"Merkez'in adımları ve iyi iletişim performansı artırdı"
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Merkez Bankasının attığı adımlar, yatırımcılarla iyi iletişim Türkiye’nin nisbi performansını artırdı" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Şimşek, açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahında azalma var. Mayıs ayında gelişmekte olan ülkelerden $12.3 milyar çıkış yaşanmış (Kasım 2016’dan beri en büyük sermaye çıkışı).
Gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahında azalma var. Mayıs ayında gelişmekte olan ülkelerden $12.3 milyar çıkış yaşanmış (Kasım 2016’dan beri en büyük sermaye çıkışı).— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 8 Haziran 2018
Merkez Bankasının attığı adımlar, yatırımcılarla iyi iletişim Türkiye’nin nisbi performansını artırdı.
- İşte kulüp başkanlarının kimsenin bilmediği diğer meslekleri
- İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri
- Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
- KREDİ