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Merkez Bankası'nın döviz rezervi yükseldi

28.09.2017 - 16:25 | Son Güncelleme : 28.09.2017 - 16:36

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 22 Eylül itibarıyla 91.42 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 15 Eylül'de 91.39 milyar dolar olan brüt döviz rezervi, 22 Eylül itibarıyla 91.42 milyar dolara yükseldi. Altın rezervleri 22 Eylül itibarıyla 20.41 milyar dolar olurken, TCMB'nin toplam rezervi 111.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB haftalık basın bülteninde, 15 Eylül'de altın rezervlerinin 21.11 milyar dolar, toplam rezervlerin ise 112.5 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TCMB döviz rezervinin ilk etapta 165 milyar dolara ulaşmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtiyor.

TCMB'nin altın rezervi 2016 yılında 3.56 milyar dolar azalırken, brüt döviz rezervi 872 milyon dolar geriledi. Böylece geçen yıl TCMB'nin toplam rezervi 4.4 milyar dolar azalmış oldu.


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