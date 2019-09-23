Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi | Ekonomi Haberleri

Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 4 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürdü.

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