Merkez Bankası'ndan yeni swap adımı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'ndan yeni swap adımı
Merkez Bankası haftalık swap’ta kullanılan TL faizini yüzde 15,00’e yükseltti, önceki oran yüzde 13,25 seviyesindeydi.
Merkez Bankası döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 13,25 seviyesinden yüzde
15,00 seviyesine yükseltildi.
Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmişti.
TCMB en son 3 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 11,75'den yüzde 13,25'e çıkarmıştı.
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