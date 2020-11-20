‹ Önceki Haber Tüketici Güven Endeksi açıklandı Tüketici Güven Endeksi açıklandı Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da rekor Borsa İstanbul'da rekor

Merkez Bankası'ndan yeni swap adımı

20.11.2020 - 10:11 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan yeni swap adımı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası haftalık swap’ta kullanılan TL faizini yüzde 15,00’e yükseltti, önceki oran yüzde 13,25 seviyesindeydi.

Merkez Bankası döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon  swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 13,25 seviyesinden yüzde
15,00 seviyesine yükseltildi.

Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale  faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 10,25’ten yüzde 15’e  yükseltilmişti.

TCMB en son 3 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 11,75'den yüzde 13,25'e çıkarmıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.324 Değişim: 0,83% Hacim : 32.121 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.316 20.11.2020 Yüksek 1.328
Açılış: 1.316
7,6190 Değişim: 0,92%
Düşük 7,5178 21.11.2020 Yüksek 7,7032
Açılış: 7,5499
9,0417 Değişim: 0,77%
Düşük 8,9136 21.11.2020 Yüksek 9,1447
Açılış: 8,9723
458,85 Değişim: 1,28%
Düşük 450,20 20.11.2020 Yüksek 464,74
Açılış: 453,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.