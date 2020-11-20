Merkez Bankası'ndan yeni swap adımı | Ekonomi Haberleri

TCMB en son 3 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 11,75'den yüzde 13,25'e çıkarmıştı.

Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmişti.

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