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Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' değerlendirmesi

06.02.2018 - 11:04

Merkez Bankası, "Yıllık enflasyonda Ocak'taki düşüşte büyük ölçüde baz etkileri ve işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası, Ocak'ta tüketici fiyatlarının yüzde 1.02 artması ve yıllık enflasyonun 157 baz puan düşüşle yüzde 10.35'e gerilemesi sonrası yayımladığı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda şu görüşlere yer verdi:

*Enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde baz etkileri ve işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici oldu

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*Bu dönemde işlenmemiş gıda enflasyonu belirgin oranda gerilerken, enerji grubunda yıllık enflasyon elektrik fiyatlarına bağlı yüksek fiyat artışına karşın baz etkisiyle gerilemedi.

*Birikimli döviz kuru etkilerinin hissedilmeye devam ettiği temel mal grubunda yıllık enflasyon giyim fiyatlarına bağlı olarak yukarı yönlü seyrini sürdü.

*Hizmet enflasyonunda bir miktar yavaşlama gözlendi

*Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yüksek seviyesini korudu


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