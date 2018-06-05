‹ Önceki Haber Gündem yoğun! Piyasalar bunları takip edecek Gündem yoğun! Piyasalar bunları takip edecek Sonraki Haber › Aselsan'dan 252 milyon TL'lik anlaşma Aselsan'dan 252 milyon TL'lik anlaşma

Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması

05.06.2018 - 10:30 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması

Merkez Bankası, "Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları yükseldi, ana eğilimleri yüksek seviyesini korudu" şeklinde belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası, tüketici fiyatlarının yüzde 1.62 arttığı ve yıllık enflasyonun 1.3 puan yükselerek yüzde 12.15 olduğu mayıs ayı tüketici fiyatları enflasyonuna ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda şunlara dikkat çekti:

* (Mayıs'ta) Enflasyondaki yükseliş alt gruplar geneline yayıldı

GEÇMİŞ YILLARIN ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN TIKLAYIN...​

* Gıda enflasyonu işlenmiş gıda fiyatlarındaki ılımlı artışa karşın, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak yükseldi

* Enerji enflasyonu petrol fiyatları ve döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü

* TL'deki birikimli değer kaybı, başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere, temel mal grubu enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam etti

* Bu dönemde hizmet grubu yıllık enflasyonu da artış kaydetti

* Bu gelişmelerle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları yükseldi, ana eğilimleri ise yüksek seviyesini korudu

* Üretici fiyatlarında gözlenen artışta döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar belirleyici oldu

* Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde artarak güçlü seyrini korudu

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Gündem yoğun! Piyasalar bunları takip edecek Gündem yoğun! Piyasalar bunları takip edecek Sonraki Haber › Aselsan'dan 252 milyon TL'lik anlaşma Aselsan'dan 252 milyon TL'lik anlaşma
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.823 Değişim: -1,44% Hacim : 5.729 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.665 05.06.2018 Yüksek 99.909
Açılış: 99.600
4,5968 Değişim: -0,04%
Düşük 4,5913 06.06.2018 Yüksek 4,5999
Açılış: 4,59865
5,3837 Değişim: -0,13%
Düşük 5,3795 06.06.2018 Yüksek 5,3910
Açılış: 5,3908
191,65 Değişim: -0,02%
Düşük 191,43 06.06.2018 Yüksek 191,78
Açılış: 191,69
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.