‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

06.02.2020 - 15:04
Merkez Bankası rezervleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 376 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 31 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 656 milyon dolar azalışla 74 milyar 856 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 24 Ocak'ta 77 milyar 512 milyon dolar seviyesindeydi.

##$HABER_1460042$##

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 680 milyon dolar artarak 26 milyar 840 milyon dolardan 27 milyar 520 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 976 milyon dolar azalışla 104 milyar 352 milyon dolardan 102 milyar 376 milyon dolara düştü.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
122.386 Değişim: 0,05% Hacim : 13.635 Mio.TL Son veri saati : 17:41
Düşük 121.992 06.02.2020 Yüksek 123.845
Açılış: 122.712
5,9871 Değişim: 0,11%
Düşük 5,9757 06.02.2020 Yüksek 5,9898
Açılış: 5,9804
6,5890 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5779 06.02.2020 Yüksek 6,5974
Açılış: 6,5783
301,86 Değişim: 0,79%
Düşük 298,68 06.02.2020 Yüksek 301,91
Açılış: 299,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.