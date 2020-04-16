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Merkez Bankası rezervleri 88.9 milyar dolar oldu

16.04.2020 - 16:48
Merkez Bankası rezervleri 88.9 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri, geçen hafta 634 milyon dolar azalarak 88 milyar 920 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 200 milyon dolar azalışla 56 milyar 48 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Nisan'da 58 milyar 248 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 566 milyon dolar artarak 31 milyar 306 milyon dolardan 32 milyar 872 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 634 milyon dolar azalışla 89 milyar 554 milyon dolardan 88 milyar 920 milyon dolara geriledi.


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