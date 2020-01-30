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Merkez Bankası rezervleri 104.3 milyar dolar oldu

30.01.2020 - 14:58
Merkez Bankası rezervleri 104.3 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 104 milyon dolar azalarak 104 milyar 352 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 24 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 838 milyon dolar azalışla 77 milyar 512 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak'ta 78 milyar 350 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 266 milyon dolar azalarak 28 milyar 106 milyon dolardan 26 milyar 840 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 104 milyon dolar azalışla 106 milyar 456 milyon dolardan 104 milyar 352 milyon dolara düştü.


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