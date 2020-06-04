Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi. İhaleye 56 milyar 40 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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