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Merkez Bankası piyasaya 30 milyar lira verdi

20.06.2018 - 13:12
Merkez Bankası piyasaya 30 milyar lira verdi

Merkez Bankası, 27 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 29 milyar 999 milyon 999 bin 971 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 29 milyar 999 milyon 999 bin 971 lira verdi. İhaleye 52 milyar 531 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

 


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