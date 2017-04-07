Merkez Bankası`nın kârı azaldı

Merkez Bankası, 2016 dönem kârı 9 milyar 555 milyon TL olarak açıklandı.

Merkez Bankası karı, bir önceki yıla göre azalarak 2016’da 9 milyar 555 milyon TL oldu. 2015 kârı 13.9 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası 2016 (85. dönem) bilançosu Resmi Gazete’de yayınlandı. Banka bilanço büyüklüğü 530.1 milyar TL düzeyine geldi. Mevduat büyüklüğü 315.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, son yıllarda yüksek karlılığıyla dikkat çekiyor. Banka, 2014’te 8.6 milyar TL, 2015’te 13.9 milyar TL kar etmişti. 2016 karı da 9.5 milyar TL oldu.

Merkez Bankası’nın yurt dışı bankalar nezdindeki mevduatı 317.7 milyar TL oldu. Bunun 286.4 milyar TL’si menkul kıymet olarak bulunuyor. Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre Merkez Bankası’nın sahibi olduğu yurt içi menkul kıymet stoku 13.9 milyar TL oldu.

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MERKEZ BANKASI GENEL KURULU 24 NİSAN GÜNÜ

Bu arada, Merkez Bankası Genel Kurulu 24 Nisan günü yapılacak. Genel kurulda, Banka Meclisinde 3, Denetleme Kurulu’na 2 üyelik için seçim yapılacak. Ayrıca Banka esas mukavelesinde değişiklikler de olacak.

Banka Meclisinde, Ahmet Faruk Aysan’ın istifasıyla boşalan üyelik yanında görev süresi biten 2 üyelik için seçim yapılacak. Görev süresi biten üyeler Vehbi Çıtak ve Lokman Gündüz. Banka meclisinde görev süresi biten üyeler tekrar seçilebiliyor.

Merkez Bankası Denetleme Kurulunda da Mehmet Babacan ve Ömer Duman’ın görev süreleri bitiyor. Denetleme Kurulunda da görev süresi bitenler yeniden seçilebiliyor.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bankanın esas sözleşmesinde değişiklikler de yapılacak. Para politikası kurulunun yılda en az 8 toplantı yapmasına yönelik değişiklik esas sözleşmeye eklenecek. Reeskont kabul edilebilecek senet ve vesikalarda mutaber imza sayısı 3’ten 2’ye indirilecek. Reeskonta kabul edilecek senet türleri ve diğer her türlü unsurun Banka tarafından belirleneceğine yönelik ifade konulacak.

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