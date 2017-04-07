‹ Önceki Haber Twitter'dan ABD yönetimine dava Twitter'dan ABD yönetimine dava Sonraki Haber › Rus borsası ve ruble saldırıya ne tepki verdi? Rus borsası ve ruble saldırıya ne tepki verdi?

Merkez Bankası`nın kârı azaldı

07.04.2017 - 13:16

Merkez Bankası, 2016 dönem kârı 9 milyar 555 milyon TL olarak açıklandı.

Merkez Bankası karı, bir önceki yıla göre azalarak 2016’da 9 milyar 555 milyon TL oldu. 2015 kârı 13.9 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası 2016 (85. dönem) bilançosu Resmi Gazete’de yayınlandı. Banka bilanço büyüklüğü 530.1 milyar TL düzeyine geldi. Mevduat büyüklüğü 315.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, son yıllarda yüksek karlılığıyla dikkat çekiyor. Banka, 2014’te 8.6 milyar TL, 2015’te 13.9 milyar TL kar etmişti. 2016 karı da 9.5 milyar TL oldu.

Merkez Bankası’nın yurt dışı bankalar nezdindeki mevduatı 317.7 milyar TL oldu. Bunun 286.4 milyar TL’si menkul kıymet olarak bulunuyor. Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre Merkez Bankası’nın sahibi olduğu yurt içi menkul kıymet stoku 13.9 milyar TL oldu.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

MERKEZ BANKASI GENEL KURULU 24 NİSAN GÜNÜ

Bu arada, Merkez Bankası Genel Kurulu 24 Nisan günü yapılacak. Genel kurulda, Banka Meclisinde 3, Denetleme Kurulu’na 2 üyelik için seçim yapılacak. Ayrıca Banka esas mukavelesinde değişiklikler de olacak.

Banka Meclisinde, Ahmet Faruk Aysan’ın istifasıyla boşalan üyelik yanında görev süresi biten 2 üyelik için seçim yapılacak. Görev süresi biten üyeler Vehbi Çıtak ve Lokman Gündüz. Banka meclisinde görev süresi biten üyeler tekrar seçilebiliyor.

Merkez Bankası Denetleme Kurulunda da Mehmet Babacan ve Ömer Duman’ın görev süreleri bitiyor. Denetleme Kurulunda da görev süresi bitenler yeniden seçilebiliyor.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bankanın esas sözleşmesinde değişiklikler de yapılacak. Para politikası kurulunun yılda en az 8 toplantı yapmasına yönelik değişiklik esas sözleşmeye eklenecek. Reeskont kabul edilebilecek senet ve vesikalarda mutaber imza sayısı 3’ten 2’ye indirilecek. Reeskonta kabul edilecek senet türleri ve diğer her türlü unsurun Banka tarafından belirleneceğine yönelik ifade konulacak.


Etiketler

‹ Önceki Haber Twitter'dan ABD yönetimine dava Twitter'dan ABD yönetimine dava Sonraki Haber › Rus borsası ve ruble saldırıya ne tepki verdi? Rus borsası ve ruble saldırıya ne tepki verdi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
88.497 Değişim: -0,20% Hacim : 2.966 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 88.351 07.04.2017 Yüksek 88.841
Açılış: 88.364
3,7289 Değişim: 0,45%
Düşük 3,7059 07.04.2017 Yüksek 3,7496
Açılış: 3,7121
3,9502 Değişim: -0,11%
Düşük 3,9454 07.04.2017 Yüksek 3,9919
Açılış: 3,95465
150,38 Değişim: 0,65%
Düşük 149,08 07.04.2017 Yüksek 152,43
Açılış: 149,41
1,0591 Değişim: -0,50%
Düşük 1,0581 07.04.2017 Yüksek 1,0666
Açılış: 1,06441
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.