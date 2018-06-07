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Merkez Bankası kararına hükümetten ilk yorum

07.06.2018 - 16:14
Merkez Bankası kararına hükümetten ilk yorum

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Merkez Bankası'nın politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17.75'e yükseltmesini değerlendirdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Merkez Bankası’nın almış olduğu kararın, Türkiye'de gerçek anlamda faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak, enflasyonla köklü mücadele anlamında adımlar olarak gördüğümüz sürece desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde açıkladı.

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