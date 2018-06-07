Merkez Bankası faiz karanı açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17.75'e yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.57 TL'nin üzerinde hareket eden dolar kuru, karar sonrası 4.46 TL'nin altını gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan ve 1 Haziran'da fonlama faizi olan yüzde 16.50'ye eşitlenen bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin üzerinde 125 baz puan artırarak yüzde 17.75'e yükseltti.

Reuters anketine göre ekonomistler TCMB'nin bir hafta vadeli repo faizini 50-100 baz puan artırmasını bekliyordu.

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TCMB'nin 7 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu Kararı tam metni şöyle:

Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri

Murat Çetinkaya (Başkan), Ömer Duman, Erkan Kilimci, Emrah Şener, Murat Uysal.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16.5'ten yüzde 17.75'e yükseltilmesine karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı seyretmektedir.

Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.