Merkez Bankası döviz depo ihalesi yaptı

Merkez Bankası 1 milyar dolar olarak açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gelen teklif tutarı olan 270 milyon dolar verdi.

Merkez Bankası (TCMB) bankacılar arasında swap olarak da tanımlanan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde 1 hafta vadede teklif tutarı olan 270 milyon dolar verdi. TCMB ihaleyi 1 milyar dolar tutarında açarken, 270 milyon dolar teklif geldi.

TCMB bugün depo ihalesinde TL faiz oranını yüzde 11.75, dolar faiz oranını ise yüzde 1 seviyesinde tuttu.

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TCMB ilk olarak 18 Ocak'ta 500 milyon dolar tutarında TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. İhalede tutar 27 Ocak'tan itibaren 1 milyar dolara yükseltildi.

Öte yandan ilk ihaleyi yüzde 8 faiz oranı ile açan ve sonraki her ihalede TL faizi kademeli olarak artıran TCMB, 26 Ocak'tan geçen hafta Perşembe gününe kadar TL faizi yüzde 11 olarak belirlemişti. Bu tarihten itibaren ise TL faiz oranı yüzde 11.75 seviyesine yükseltildi.

Bankaların TCMB'ye bugün 400 milyon dolar tutarında dönüşü bulunuyor.

Bankacıların pratikte bir swap işlemi olarak adlandırdıkları bu adım TCMB'nin bankalara TL karşılığı önceden belirlenmiş bir vadede döviz sağlaması, vade sonunda da ilgili miktarların yeniden iadesi olarak biliniyor.

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