"Merkez Bankası bağımsız kalacak"
Alman finans gazetesi Handelsblatt'a röportaj veren Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Merkez Bankası bağımsız kalacaktır, o kadar" açıklamasında bulundu.
Alman finans gazetesi Handelsblatt'a röportaj veren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TMCB'nin bağımsızlığına ilişkin Türk bürokratlar arasında fikir ayrılığı olup olmadığına ilişkin sorular sorulması üzerine "Merkez Bankası bağımsız kalacaktır, o kadar" açıklamasında bulundu.
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TL'nin son dönemdeki değer kaybıyla ilgili soruların üzerine Şimşek, iç etmenlere, ABD'nin faiz artışı kararlarına, güçlü dolar endeksine ve yükselen petrol fiyatlarına atıfta bulundu.
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