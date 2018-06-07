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"Merkez Bankası bağımsız kalacak"

07.06.2018 - 08:48
"Merkez Bankası bağımsız kalacak"

Alman finans gazetesi Handelsblatt'a röportaj veren Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Merkez Bankası bağımsız kalacaktır, o kadar" açıklamasında bulundu.

Alman finans gazetesi Handelsblatt'a röportaj veren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TMCB'nin bağımsızlığına ilişkin Türk bürokratlar arasında fikir ayrılığı olup olmadığına ilişkin sorular sorulması üzerine "Merkez Bankası bağımsız kalacaktır, o kadar" açıklamasında bulundu.

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TL'nin son dönemdeki değer kaybıyla ilgili soruların üzerine Şimşek, iç etmenlere, ABD'nin faiz artışı kararlarına, güçlü dolar endeksine ve yükselen petrol fiyatlarına atıfta bulundu.


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