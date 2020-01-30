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Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon beklentisini açıkladı

30.01.2020 - 10:40 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon beklentisini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2020 yılı sonunda yüzde 6,2-10,2 aralığında -orta noktası yüzde 8,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon sunumunu yapıyor. Uysal'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel iktisadi faaliyetteki yavaşlama 2019 son çeyrekte sürdü

Gelişen ülkelerde ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir

Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında toparlanma gözledik

Türkiye’de kredi büyümesi hız kazandı

Offshore dolar/yuan bu yıl ilk kez 7'yi aştı

Iktisadi faaliyet toparlanma eğilimini sürdürdü

Orta vadeli enflasyon belirsizliği önemli ölçüde azaldı

Önümüzdeki dönemde cari işlemler ılımlı seyir izleyecektir

Türk lirası getiri eğrisi tüm vadelerde geriledi

Enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme sağladık

Gerileyen risk primi uzun vadeli faizlerin düşmesinde etkili oldu

Zorunlu karşılık adımları kredilerdeki canlanmaya katkıda bulundu.

Gıda enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı yükseldi.

Son çeyrekten itibaren iktisadi faaliyetin güç kazandığı görülüyor.

Finansal koşullardaki iyileşme yurt içi talebi belirgin ölçekte destekledi.

Net ihracatın büyümeye katkısı azalmaya devam ediyor.

Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde düşüş gözleniyor.

Toplam talep koşullarının enflasyonist olmayacağını tahmin ediyoruz.

Yurt içi talebin kademeli güçlenmeye devam etmesini bekliyoruz.

2020 yılı petrol fiyat ortalama tahmini 60,0 dolar. (önceki 57,7)

2020 yıl sonu gıda fiyat enflasyonu tahmini %11,0. (önceki %11,0)

Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 

2021 yılı petrol fiyat ortalama tahmini 56,6 dolar.

Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %8,2)

Enflasyonun 2021 yıl sonunda %5,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %5,4)

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %6,2-10,2 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (önceki %5,3-11,1 aralığı ile %8,2)

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2021 yılı sonunda %3,0-7,8 aralığında -orta noktası %5,4- gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık.

Vergi ayarlamalarının yıl sonu enflasyonuna 0,2 aşağı yönlü etki yapacağını tahmin ediyoruz.

Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz.

Toplam talep koşullarının enflasyonist olmayacağı bir görünüm öngörüyoruz.

Enflasyonun bir süre yatay seyretmesi, yıl sonu tahminimize doğru kademeli gerileyeceğini değerlendiriyoruz.

Manevra alanını güçlü faiz indirimleriyle kullandık.

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patikayla uyumlu gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor.

Para politikasındaki duruşu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.

Koronavirüsün etkilerini değerlendirmek için çok erken.

Benzer olaylarda dünya ekonomisi nasıl etkilenmiş, onu takip etmeye başladık, ancak son gelişmenin ne yönde olacağı konusu daha belirsiz.

(Koronavirüs) Emtia fiyatları ve sermaye akımları ile olası etkisini görebiliriz.

Reel getirinin çok dinamik bir kavram olduğunu sürekli ifade ediyoruz, o günkü koşullara göre değişken bir kavram.

(Koronavirüs) Petrol fiyatları baskılanmaya devam ederse pozitif, sermaye akımlarında negatif etkiyle karşılaşabiliriz.

Bu dönemde reel faizde beklenen faizin bir miktar daha öne çıktığını, reel faizde pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebilirim.


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