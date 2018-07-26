Memorial'daki hisselerini sattı

Qatar First Bank, Memorial Sağlık Grubu'ndaki yüzde 20 hissesini Taya Sağlık Grubu'na sattı.

Qatar First Bank (QFB) Memorial Sağlık Grubu'nda sahip olduğu yüzde 20 hisseyi, diğer hissedarlardan Turgut Aydın ve ailesine ait Taya Sağlık Grubu'na sattı. Memorial'dan yapılan açıklamada, satış bedeline ilişkin bir bilgi yer almazken; hisse devir işleminin Rekabet Kurumu'nun onayından sonra gerçekleşeceği belirtildi.

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Açıklamaya göre, satışın gerçekleşmesinin ardından Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş. hisse dağılımı, yüzde 80 Turgut Aydın ve ailesi, yüzde 20 İngiltere merkezli Argus Capital şeklinde olacak.

Açıklamada yer alan bilgiye göre; Memorial Sağlık Grubu İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de 11 hastane, üç tıp ve bir de wellness merkezi ile yılda 2 milyon hastaya hizmet veriyor.