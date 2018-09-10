Memorial Sağlık Grubu'nun hisse satışı tamamlandı

Qatar First Bank, Memorial Sağlık Grubu'ndaki yüzde 20 hissesini 30 milyon dolar karşılığında sattı.

Qatar First Bank (QFB) Memorial Sağlık Grubu'nda sahip olduğu yüzde 20 hissesinin 30 milyon dolar karşılığında satışını tamamladığını açıkladı. Banka ayrıca anlaşmanın toplam değerinin toplam varlıklarının yüzde 10'unu aşmadığını belirtti.

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Memorial temmuz ayında yaptığı açıklamada QFB'nin Memorial Sağlık Grubu'nda sahip olduğu yüzde 20 hisseyi, diğer hissedarlardan Turgut Aydın ve ailesine ait Taya Sağlık Grubu'na sattığını belirtmişti.

Memorial'dan o dönemde yapılan açıklamada, satış bedeline ilişkin bir bilgi yer almamış ve hisse devir işleminin Rekabet Kurumu'nun onayından sonra gerçekleşeceği belirtilmişti.

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