Mehmet Şimşek'ten Moody's'e cevap

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Moody's'in 17 Türk bankasının notunu düşürmesinin ardından twitter üzerinden "Bankacılık sektörü sağlıklı ve sağlam; sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.7, kur ve faiz artışı sonrasında bile yüzde 15 civarında" cevabını verdi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 17 Türk bankasının notunu düşürmesinin ardından twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek şunları söyledi:

*Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve sağlam; sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.7, kur ve faiz artışı sonrasında bile yüzde 15 civarında

*Takipteki kredilerin oranı yüzde 2.9 ve yüzde 75 genel karşılık ayrılmış

*Sektörün özkaynak karlılığı yüzde 16

*Bankaların kaldıraç düzeyi düşük; aktif/özkaynak sadece 8.7 kat